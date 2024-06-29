В шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры
Суббота, 29 июня 2024, 19:31
В селе Междуречье на Львовщине на шахте произошел обвал грунта, вследствие чего погибли двое шахтеров.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обвалился грунт.
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Под завалами могут быть двое шахтеров.
Продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 15 спасателей и 26 горняков".
Обновлено: Позже Козицкий сообщил, что спасти шахтеров не удалось.
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Погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.