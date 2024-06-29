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В шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 19:31
В шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры
Шахта "Возрождение", фото из Facebook

В селе Междуречье на Львовщине на шахте произошел обвал грунта, вследствие чего погибли двое шахтеров.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров обвалился грунт.

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Под завалами могут быть двое шахтеров.

Продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 15 спасателей и 26 горняков".

Обновлено: Позже Козицкий сообщил, что спасти шахтеров не удалось.

ВИДЕО ДНЯ

Погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин.

Темы: Львовщинашахты
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