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Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 19:59
Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування
дебати Байдена і Трампа, фото: Bloomberg via Getty Images

Президентські дебати у США практично не змінили думки багатьох виборців щодо жодного з кандидатів.

ДжерелоОпитування Ipsos спільно з вебсайтом 538, який присвячений аналізу опитувань громадської думки, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Згідно з аналізом, Трамп виявився явним переможцем дебатів. 60% сказали, що Трамп виступив найкраще, тоді як лише 21% сказав, що найкращим був Байден. 19% відповіли, що не знають. 

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Утім, коли респондентів запитали, за яких кандидатів вони розглядають можливість проголосувати, з’ясувалося, що виборці практично не змінили свої рішення. 

Байден втратив тільки невелику частку потенційних виборців. Після дебатів 46,7% потенційних виборців заявили, що розглядають можливість проголосувати за нього, що на 1,6 відсоткових пункта нижче, ніж було до дебатів. 

Підтримка Трампа майже не змінилася, що, можливо, відображає той факт, що, хоча Байден погано виступив у четвер увечері, виборці також не були особливо вражені виступом Трампа. Частка потенційних виборців, які заявили, що розглядають можливість проголосувати за Трампа після дебатів, зросла з 43,5% до лише 43,9%.

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Перед дебатами потенційних виборців запитали, які питання матимуть найбільший вплив на те, як вони проголосують цієї осені. Найпоширенішою відповіддю була інфляція або зростання витрат, далі йшли імміграція та політичний екстремізм або поляризація.

Як і до дебатів, опитані ймовірні виборці вважають, що Трамп краще впорається з двома головними проблемами: інфляцією або зростанням витрат, а також з імміграцією. Однак виборці вважають, що Байден краще впорається з політичним екстремізмом або поляризацією, а також з наступним за значимістю питанням у списку – абортами.

Опитування провели у дві хвилі – до та після дебатів. Друга хвиля була проведена пізно ввечері 27 червня та рано вранці 28 червня серед 2543 ймовірних виборців, які раніше відповіли на запитання першої хвилі. Опитування має похибку 2,1 відсоткових пункта. 

З цих респондентів 1700 дивилися дебати повністю або частково. Похибка в опитуванні тих, хто дивився дебати, становить 2,5 відсоткових пункта. 

Що передувало: Чимало європейських політиків були вражені та приголомшені невдалим виступом Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер.

А сам Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти з перегонів не планує.

Читайте також: Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі.

Теми: СШАБайденТрампвибори
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