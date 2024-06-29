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Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 19:59
Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос
дебаты Байдена и Трампа, фото: Bloomberg via Getty Images

Президентские дебаты в США практически не изменили мнения многих избирателей относительно ни одного из кандидатов.

Источник: Опрос Ipsos совместно с вебсайтом 538, который посвящен анализу опросов общественного мнения, сообщает "Европейская правда"

Детали: Согласно анализу, Трамп оказался явным победителем дебатов. 60% сказали, что Трамп выступил лучше, тогда как только 21% сказал, что лучшим был Байден. 19% ответили, что не знают.

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Впрочем, когда респондентов спросили, за каких кандидатов они рассматривают возможность проголосовать, выяснилось, что избиратели практически не изменили свои решения.

Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за него, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем было до дебатов.

Поддержка Трампа почти не изменилась, что, возможно, отражает тот факт, что, хотя Байден плохо выступил в четверг вечером, избиратели также не были особенно впечатлены выступлением Трампа. Доля потенциальных избирателей, которые заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Трампа после дебатов, выросла с 43,5% до лишь 43,9%.

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Перед дебатами потенциальных избирателей спросили, какие вопросы будут иметь наибольшее влияние на то, как они проголосуют этой осенью. Самым распространенным ответом была инфляция или рост расходов, далее следовали иммиграция и политический экстремизм или поляризация.

Как и до дебатов, опрошенные вероятные избиратели считают, что Трамп лучше справится с двумя главными проблемами: инфляцией или ростом расходов, а также с иммиграцией. Однако избиратели считают, что Байден лучше справится с политическим экстремизмом или поляризацией, а также со следующим по значимости вопросом в списке – абортами.

Опрос провели в две волны – до и после дебатов. Вторая волна была проведена поздно вечером 27 июня и рано утром 28 июня среди 2543 вероятных избирателей, которые ранее ответили на вопросы первой волны. Опрос имеет погрешность 2,1 процентных пункта.

Из этих респондентов 1700 смотрели дебаты полностью или частично. Погрешность в опросе тех, кто смотрел дебаты, составляет 2,5 процентных пункта.

Что предшествовало: Многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

Читайте также: Катастрофа в прямом эфире: как Байден провалил президентские дебаты в США и что будет дальше.

Темы: СШАБайденТрампвиборы
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