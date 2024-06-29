Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Чоловік підірвав гранату в центрі Луцька

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 21:37
Чоловік підірвав гранату в центрі Луцька
затриманий і працівник СБУ, фото СБУ

Мешканець Хмельниччини у суботу підірвав гранату в центрі Луцька, його затримали.

Джерело: Управління СБУ у Волинській області

Дослівно: "У результаті комплексних заходів співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.

Реклама:

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя, ніхто не постраждав".

Теми: ЛуцькзброяСБУвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Луцьк
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
ДСНС показала наслідки російського ракетного удару по Луцьку: 3 загиблих
У Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих
Останні новини
19:41
ЄВРО-2024Не показали весь потенціал: Ребров підбив підсумки виступу збірної України на Євро
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той "відлякував туристів"
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: