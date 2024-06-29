Чоловік підірвав гранату в центрі Луцька

Мешканець Хмельниччини у суботу підірвав гранату в центрі Луцька, його затримали.

Джерело: Управління СБУ у Волинській області

Дослівно: "У результаті комплексних заходів співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.

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Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя, ніхто не постраждав".