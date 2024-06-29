Мужчина взорвал гранату в центре Луцка

Житель Хмельницкой области в субботу взорвал гранату в центре Луцка, его задержали.

Источник: Управление СБУ в Волынской области

Дословно: "В результате комплексных мер сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города.

Реклама:

Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

К счастью, никто не пострадал".