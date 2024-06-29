Мужчина взорвал гранату в центре Луцка
Суббота, 29 июня 2024, 21:37
Житель Хмельницкой области в субботу взорвал гранату в центре Луцка, его задержали.
Источник: Управление СБУ в Волынской области
Дословно: "В результате комплексных мер сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города.
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Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.
К счастью, никто не пострадал".