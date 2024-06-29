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Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
молитовний сніданок, фото ОП

Національний молитовний сніданок, який уперше відбувся під патронатом президента, відвідали 836 осіб із 15 країн світу, зокрема представники 12 конфесій.

Джерело: сайт президента

Деталі: У заході взяли участь президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати, очільники церков і релігійних організацій, волонтери, капелани, військовослужбовці, ветерани та спортсмени.

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Зеленський наголосив, що молитовний сніданок зібрав різних за поглядами людей, але всі вони об'єднані прагненням забезпечити Україні реальну перемогу добра над злом.

До учасників Національного молитовного сніданку звернулися спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон і колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

"Ми молимося за подальшу силу української армії, безпеку українського народу та міцний мир на вашій батьківщині", – зазначив спікер Палати представників Конгресу США.

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Конгресмен США Дон Бекон зазначив, що він молиться за те, щоб Україна здобула перемогу.

"Молимося за поранених військових, щоб вони одужали, молимося за всіх українських дітей, яких викрали росіяни, щоб вони повернулися до своїх родин", – сказав Бекон.

У відеоформаті з вітальним словом до учасників Національного молитовного сніданку, зокрема, звернулися члени Палати представників Конгресу США Роберт Адерхольт, Майк Квіглі, Тім Волберг, Хуан Варгас, Джеррі Моран та капелан Палати представників Маргарет Кіббен, сенатори Джеймс Ленкфорд, Річард Блюменталь, Стів Дейнс, капелан Сенату адмірал Баррі Блек, а також глави 56 релігійних місій і церков з усього світу.  

Теми: Зеленський
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