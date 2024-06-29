Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран

Национальный молитвенный завтрак, который впервые состоялся под патронатом президента, посетили 836 человек из 15 стран мира, в том числе представители 12 конфессий.

Источник: сайт президента

Детали: В мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, народные депутаты, руководители церквей и религиозных организаций, волонтеры, капелланы, военнослужащие, ветераны и спортсмены.

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Зеленский отметил, что молитвенный завтрак собрал разных по взглядам людей, но все они объединены стремлением обеспечить Украине реальную победу добра над злом.

К участникам Национального молитвенного завтрака обратились спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон и бывший вице-президент США Майк Пенс.

"Мы молимся за дальнейшую силу украинской армии, безопасность украинского народа и прочный мир на вашей родине", - отметил спикер Палаты представителей Конгресса США.

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Конгрессмен США Дон Бэкон отметил, что он молится за то, чтобы Украина одержала победу.

"Молимся за раненых военных, чтобы они выздоровели, молимся за всех украинских детей, которых похитили россияне, чтобы они вернулись к своим семьям", - сказал Бэкон.

В видеоформате с приветственным словом к участникам Национального молитвенного завтрака, в частности, обратились члены Палаты представителей Конгресса США Роберт Адерхольт, Майк Квигли, Тим Волберг, Хуан Варгас, Джерри Моран и капеллан Палаты представителей Маргарет Киббен, сенаторы Джеймс Ленкфорд, Ричард Блюменталь, Стив Дейнс, капеллан Сената адмирал Барри Блэк, а также главы 56 религиозных миссий и церквей со всего мира.