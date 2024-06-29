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Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
Руслан Стефанчук, фото Future Publishing via Getty Images

Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань.

Джерело: голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я переконаний, що буквально вже найближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань, і наше завдання заповнити уряд".

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Деталі: Він наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту.

За словами Стефанчука, необхідно відходити від практики "виконувачів обов'язків за тими чи іншими напрямами".

"Повинен бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує завдання, які на нього покладає народ України на ввіреній йому ділянці у виконавчій владі", - зазначив спікер.

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівСтефанчук
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