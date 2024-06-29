Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР

Верховная Рада может заполнить вакансии в Кабинете министров на одном из ближайших пленарных заседаний.

Источник: председатель ВР Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я убежден, что буквально уже в ближайшее время Верховная Рада вернется к кадровым вопросам, и наша задача заполнить правительство".

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Детали: Он отметил, что кадровым вопросам может быть посвящено одно из ближайших пленарных заседаний парламента.

По словам Стефанчука, необходимо отходить от практики "исполняющих обязанности по тем или иным направлениям".

"Должен быть министр, полноценный член правительства, который выполняет задачи, которые на него возлагает народ Украины на вверенном ему участке в исполнительной власти", - отметил спикер.