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ISW: Російські ультранаціоналісти роздмухують етнічну та релігійну напруженість

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 03:39
ISW: Російські ультранаціоналісти роздмухують етнічну та релігійну напруженість
Наслідки заворушень у Дагестані, фото: РосЗМІ

Російські ультранаціоналісти продовжують висловлювати все більше сумнівів у здатності російської влади запобігти новим терористичним атакам і вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії після сутичок 23 червня в Республіці Дагестан. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські ультранаціоналісти широко розповсюдили історію про те, що екстремісти переслідували російського лікаря в Дагестані, який відмовився прийняти пацієнтку, що не зняла нікаб (довгий одяг, який носять деякі мусульманські жінки, щоб прикрити все тіло і обличчя, за винятком очей).

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Ультранаціоналісти стверджують, що екстремістські діячі організували цю подію, щоб розпалити подальшу етнічну і релігійну напруженість в Дагестані. 

Також вони вважають, що дагестанські чиновники знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в республіці.

Ці заяви призвели до відновлення дискусій про заборону нікабу в Росії, що спонукало голову Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна висловити непряму підтримку забороні цього стилю одягу. 

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Аналтики ISW зауважують, що деякі західні країни та країни з більшістю мусульманського населення запровадили різні закони, що забороняють релігійний одяг та одяг, що закриває обличчя. Російська ультранаціоналістична дискусія, що зосереджується на нікабі, є дивною, зважаючи на те, що мусульман, які носять нікаб, у Росії небагато. 

Дослівно: "Занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікабу, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози, яка виходить від російських мусульманських меншин, і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучих, на думку ультранаціоналістів, терористичних атак у майбутньому".

Ще деталі: Російські ультранаціоналісти, ймовірно, продовжуватимуть висловлювати свої побоювання щодо подальших терористичних атак таким чином, щоб ще більше розпалювати етнічну та релігійну напруженість.

ISW продовжує оцінювати, що російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових членів.

Ключові висновки ISW за 29 червня:

  • Російські високопосадовці обирають різні шляхи вирішення проблеми релігійного екстремізму в Росії, оскільки етнічна та релігійна напруженість у країні продовжує зростати.
  • Російські ультранаціоналісти продовжують висловлювати все більше сумнівів у здатності російської влади запобігти новим терористичним атакам і вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії після терористичних атак 23 червня в Республіці Дагестан.
  • Десять українських цивільних осіб, яких російська та білоруська влада заарештувала та утримувала у полоні або в'язницях, у тому числі особи, затримані до повномасштабного вторгнення Росії, повернулися в Україну.
  • Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Часового Яру, Торецька та Донецька.
  • Дехто з нових російських військовослужбовців отримують недостатню підготовку перед відправкою в Україну.

Теми: ISWРосія
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