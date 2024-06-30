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ISW: Российские ультранационалисты раздувают этническую и религиозную напряженность

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 03:39
ISW: Российские ультранационалисты раздувают этническую и религиозную напряженность
Последствия беспорядков в Дагестане, фото: РосСМИ

Российские ультранационалисты продолжают выражать все больше сомнений в способности российских властей предотвратить новые террористические атаки и решить проблему этнической и религиозной напряженности в России после столкновений 23 июня в Республике Дагестан. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские ультранационалисты широко распространили историю о том, что экстремисты преследовали российского врача в Дагестане, который отказался принять пациентку, не снявшую никаб (длинная одежда, которую носят некоторые мусульманские женщины, чтобы прикрыть все тело и лицо, за исключением глаз).

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Ультранационалисты утверждают, что экстремистские деятели организовали это событие, чтобы разжечь дальнейшую этническую и религиозную напряженность в Дагестане. 

Также они считают, что дагестанские чиновники знают личности экстремистских идейных лидеров, но позволили радикальным салафитам-джихадистам контролировать целые сферы общественной жизни в республике.

Эти заявления привели к возобновлению дискуссий о запрете никаба в России, что побудило главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина выразить косвенную поддержку запрету этого стиля одежды. 

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Аналитики ISW отмечают, что некоторые западные страны и страны с большинством мусульманского населения ввели различные законы, запрещающие религиозную одежду и одежду, закрывающую лицо. Российская ультранационалистическая дискуссия, сосредоточенная на никабе, является странной, учитывая то, что мусульман, которые носят никаб, в России немного. 

Дословно: "Обеспокоенность российских ультранационалистов вопросом никаба, похоже, является для них темой для разговора, чтобы выразить свое восприятие экстремистской угрозы, исходящей от российских мусульманских меньшинств, и чтобы критиковать российские власти за то, что они делают недостаточно для предотвращения неизбежных, по мнению ультранационалистов, террористических атак в будущем".

Еще детали: Российские ультранационалисты, вероятно, будут продолжать выражать свои опасения относительно дальнейших террористических атак таким образом, чтобы еще больше разжигать этническую и религиозную напряженность.

ISW продолжает оценивать, что российская ультранационалистическая риторика частично отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства и порождает вражду, которую салафитские джихадистские группировки могут использовать для вербовки новых членов.

Ключевые выводы ISW за 29 июня:

  • Российские чиновники выбирают различные пути решения проблемы религиозного экстремизма в России, поскольку этническая и религиозная напряженность в стране продолжает расти.
  • Российские ультранационалисты продолжают выражать все больше сомнений в способности российских властей предотвратить новые террористические атаки и решить проблему этнической и религиозной напряженности в России после террористических атак 23 июня в Республике Дагестан.
  • Десять украинских гражданских лиц, которых российские и белорусские власти арестовали и удерживали в плену или тюрьмах, в том числе лица, задержанные до полномасштабного вторжения России, вернулись в Украину.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и Донецка.
  • Некоторые из новых российских военнослужащих получают недостаточную подготовку перед отправкой в Украину.

Темы: ISWРосcия
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