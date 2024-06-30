Голос Америки: Росія успішно просуває свої наративи у західні ЗМІ

Росії вдається далі просувати свої наративи у західних ЗМІ, підмінювати теми, викривлювати сприйняття своєї агресивної війни, щоб звинуватити у ній саму Україну, вважають західні експерти.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Експерти продемонстрували просування російських наративів на прикладі подій у Криму: західні ЗМІ підхоплюють кремлівські цитати замість висвітлення суті подій на війні Росії проти України.

Так, низка оглядачів звернула увагу на висвітлення удару американською зброєю по Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

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Ураження, підтверджене Міністерством оборони України, дозволило ЗСУ знешкодити важливу військову складову системи супутникового зв'язку та навігації, що допомагала росіянам цілитися, зокрема, по цивільних цілях у мирних містах.

Натомість низка провідних західних ЗМІ цитували російську сторону, котра наголошувала на постраждалих, які у момент ураження відпочивали на пляжах окупованого Росією українського півострова.

Йдеться про публікації у BBC, The Guardian, CNN.

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При цьому німецький оглядач Юрген Наудітт зафіксував: Росія змінює свої повідомлення, спростовуючи сама себе.

Спочатку РФ заявляла, що збила ракету ATACMS (силами своєї ППО прямо над кримським пляжем), але потім відмовилася від цієї версії та звинуватила Україну в навмисній атаці.

За його словами, "одне правило завжди діє – росіяни завжди брешуть".

Фабіян Гоффманн, науковий співробітник Університету Осло в Норвегії та експерт з бойових ракет, звертає увагу журналістів на той факт, що кадри на відео "зовсім не схожі на цілеспрямований напад і дуже чітко видно, що це результат …перехоплення".

"Туристам пощастило, – пише Гоффманн, – що лише кілька бомб M74 здетонували поблизу пляжу, більшість – у воді. Інакше це могла б бути кривава лазня".

Журналіст чиказького WGN Radio Джо Ліндслі, який веде щоденні трансляції з України, показав у своєму відеоролику в мережі Х, як англомовні ЗМІ, копіюючи російські заголовки, сконцентрувалися на втратах людей, котрі відпочивали на суверенній українській території, захопленій Росією.

Замість того, щоб показати суть події: знешкодження стратегічного військового об'єкту, який давав змогу росіянам щоденно вбивати мирних мешканців України.

"Негативна історія домінувала в заголовках. Ось як Росія керує бездумними ЗМІ", – пише Ліндслі.

Він наголошує – людей вбили залишки російської ППО, а не американська зброя, запущена українцями. При цьому, каже американський журналіст, про постраждалих українців, яких росіяни навмисно вбивають у мирному Харкові, ці ЗМІ не згадують.

Пряма мова Ліндслі: "Де заголовки про цивільних, убитих росіянами у Харкові тільки кілька днів тому? Де заголовки про успіхи українців у використанні точної американської зброї для ураження місць, звідки Росія атакує вільних людей?"