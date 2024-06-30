Голос Америки: Россия успешно продвигает свои нарративы в западные СМИ

России удается дальше продвигать свои нарративы в западных СМИ, подменять темы, искажать восприятие своей агрессивной войны, чтобы обвинить в ней саму Украину, считают западные эксперты.

Источник: Голос Америки

Детали: Эксперты продемонстрировали продвижение российских нарративов на примере событий в Крыму: западные СМИ подхватывают кремлевские цитаты вместо освещения сути событий на войне России против Украины.

Реклама:

Так, ряд обозревателей обратили внимание на освещение удара американским оружием по Центру космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.

Поражение, подтвержденное Министерством обороны Украины, позволило ВСУ обезвредить важную военную составляющую системы спутниковой связи и навигации, которая помогала россиянам целиться, в частности, по гражданским целям в мирных городах.

Зато ряд ведущих западных СМИ цитировали российскую сторону, которая отмечала пострадавших, которые в момент поражения отдыхали на пляжах оккупированного Россией украинского полуострова.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о публикациях в BBC, The Guardian, CNN.

При этом немецкий обозреватель Юрген Наудитт зафиксировал: Россия меняет свои сообщения, опровергая сама себя.

Сначала РФ заявляла, что сбила ракету ATACMS (силами своей ПВО прямо над крымским пляжем), но потом отказалась от этой версии и обвинила Украину в преднамеренной атаке.

По его словам, "одно правило всегда действует - россияне всегда врут".

Фабиян Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло в Норвегии и эксперт по боевым ракетам, обращает внимание журналистов на тот факт, что кадры на видео "совсем не похожи на целенаправленное нападение и очень четко видно, что это результат ...перехвата".

"Туристам повезло, - пишет Хоффманн, - что лишь несколько бомб M74 сдетонировали вблизи пляжа, большинство - в воде. Иначе это могла бы быть кровавая баня".

Журналист чикагского WGN Radio Джо Линдсли, который ведет ежедневные трансляции из Украины, показал в своем видеоролике в сети Х, как англоязычные СМИ, копируя российские заголовки, сконцентрировались на потерях людей, которые отдыхали на суверенной украинской территории, захваченной Россией.

Вместо того, чтобы показать суть события: обезвреживание стратегического военного объекта, который позволял россиянам ежедневно убивать мирных жителей Украины.

"Негативная история доминировала в заголовках. Вот как Россия управляет бездумными СМИ", - пишет Линдсли.

Он отмечает - людей убили остатки российской ПВО, а не американское оружие, запущенное украинцами. При этом, говорит американский журналист, о пострадавших украинцах, которых россияне намеренно убивают в мирном Харькове, эти СМИ не вспоминают.

Прямая речь Линдсли: "Где заголовки о гражданских, убитых россиянами в Харькове только несколько дней назад? Где заголовки об успехах украинцев в использовании точного американского оружия для поражения мест, откуда Россия атакует свободных людей?"