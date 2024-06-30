Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Нігерії 18 людей загинуло через вибухи бомб

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 05:50
У Нігерії 18 людей загинуло через вибухи бомб
Скриншот google map

Щонайменше 18 людей загинули та ще 48 отримали поранення внаслідок вибухів бомб, що сталися в суботу в штаті Борно на північному сході Нігерії.

Джерело: CNN

Деталі: Перший вибух прогримів на весільній церемонії близько 15:00 за місцевим часом, потім ще один у лікарні загального профілю Гвозди та третій на похороні.

Реклама:

Генеральний директор Державного агентства з надзвичайних ситуацій Борно д-р Баркіндо Мухаммад Саїду відвідав місце вибуху у місті Гвоза. За даними SEMA, серед загиблих є чоловіки, жінки та діти.

Теми: вибухАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
вибух
Чоловік підірвав гранату в центрі Луцька
Біля Запоріжжя знову сталися вибухи – ОВА
На Вінниччині було чути звук вибуху – ЗМІ
Останні новини
10:58
Науковці перше виявили сірководень за межами Сонячної системи
10:56
Нацбанк знизив курс гривні
10:46
Боголюбову оголосили підозру в незаконному перетині кордону
10:40
Опонент Орбана засудив атаку РФ на "Охматдит"
10:39
кіберспортРейтинг HLTV: Monte вперше за півтора року вилетіли з топ-50
10:38
ЄВРО-2024"Улюбленець" Беллінгема: визначились арбітри півфіналів ЧЄ
10:30
Атака на Київ: рятувальники виявили фрагмент тіла під завалами у Шевченківському районі 
10:25
Новий прем’єр Нідерландів після удару РФ по "Охматдиту": Росія не має виграти
10:24
9 липня з посиленням спеки в Україні збільшать обсяги відключень світла
10:12
Забруднення повітря може знизити шанс на народження живої дитини, зачатої методом ЕКЗ – вчені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: