У Нігерії 18 людей загинуло через вибухи бомб

Щонайменше 18 людей загинули та ще 48 отримали поранення внаслідок вибухів бомб, що сталися в суботу в штаті Борно на північному сході Нігерії.

Джерело: CNN

Деталі: Перший вибух прогримів на весільній церемонії близько 15:00 за місцевим часом, потім ще один у лікарні загального профілю Гвозди та третій на похороні.

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Генеральний директор Державного агентства з надзвичайних ситуацій Борно д-р Баркіндо Мухаммад Саїду відвідав місце вибуху у місті Гвоза. За даними SEMA, серед загиблих є чоловіки, жінки та діти.