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В Нигерии 18 человек погибли из-за взрывов бомб

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 05:50
В Нигерии 18 человек погибли из-за взрывов бомб
Скриншот google map

По меньшей мере 18 человек погибли и еще 48 получили ранения в результате взрывов бомб, произошедших в субботу в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Источник: CNN

Детали: Первый взрыв прогремел на свадебной церемонии около 15:00 по местному времени, затем еще один в больнице общего профиля Гвозди и третий на похоронах.

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Генеральный директор Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Борно д-р Баркиндо Мухаммад Саиду посетил место взрыва в городе Гвоза. По данным SEMA, среди погибших есть мужчины, женщины и дети.

Темы: взрывАфрика
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