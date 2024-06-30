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Генштаб: За добу ворог втратив 1140 осіб та 53 артсистеми

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 07:17
Генштаб: За добу ворог втратив 1140 осіб та 53 артсистеми
фото ілюстраційне: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ворог втратив близько 1140 осіб, 53 артилерійські системи та 19 бойових броньованих машин.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем –  14533 (+53) од,
  • РСЗВ – 1110 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
  • крилаті ракети  ‒ 2331 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).

Теми: Генштабвтрати у війні
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