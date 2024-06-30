Генштаб: За добу ворог втратив 1140 осіб та 53 артсистеми
Неділя, 30 червня 2024, 07:17
За минулу добу ворог втратив близько 1140 осіб, 53 артилерійські системи та 19 бойових броньованих машин.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
- артилерійських систем – 14533 (+53) од,
- РСЗВ – 1110 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).