Генштаб: За сутки враг потерял 1140 человек и 53 артсистемы

За минувшие сутки враг потерял около 1140 человек, 53 артиллерийские системы и 19 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

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