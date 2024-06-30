Генштаб: За сутки враг потерял 1140 человек и 53 артсистемы
Воскресенье, 30 июня 2024, 07:17
За минувшие сутки враг потерял около 1140 человек, 53 артиллерийские системы и 19 боевых бронированных машин.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 542700 (+1140) человек,
- танков - 8080 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,
- РСЗО - 1110 (+1) ед,
- средства ПВО - 873 (+2) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
- крылатые ракеты - 2331 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,
- специальная техника - 2448 (+12).