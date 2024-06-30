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Генштаб: За сутки враг потерял 1140 человек и 53 артсистемы

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 07:17
Генштаб: За сутки враг потерял 1140 человек и 53 артсистемы
фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки враг потерял около 1140 человек, 53 артиллерийские системы и 19 боевых бронированных машин.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 542700 (+1140) человек,
  • танков - 8080 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,
  • РСЗО - 1110 (+1) ед,
  • средства ПВО - 873 (+2) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),
  • крылатые ракеты - 2331 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,
  • специальная техника - 2448 (+12).

Темы: Генштабпотери в войне
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