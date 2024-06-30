ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.

Джерело: член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram

Пряма мова: "У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу".

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Деталі: Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

Головні тези резолюції: