ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу
Неділя, 30 червня 2024, 07:47
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.
Джерело: член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram
Пряма мова: "У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу".
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Деталі: Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".
Головні тези резолюції:
- заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
- заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності рф за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
- підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
- президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;
- підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
- заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.