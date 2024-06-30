ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа
Воскресенье, 30 июня 2024, 07:47
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию в которой признала действия России геноцидом украинского народа и необходимость деколонизации РФ.
Источник: член парламентской делегации Павел Фролов в Telegram
Прямая речь: "В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа".
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Детали: Фролов подчеркнул, что резолюция определяет деколонизацию РФ "необходимой предпосылкой для установления прочного мира".
Главные тезисы резолюции:
- призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;
- призыв государств ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности рф за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армии РФ;
- подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном Реестре убытков, причиненных Украине агрессией РФ;
- президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и такими, которые подрывают легитимность всей избирательной системы РФ;
- поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;
- призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.