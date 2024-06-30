ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию в которой признала действия России геноцидом украинского народа и необходимость деколонизации РФ.

Источник: член парламентской делегации Павел Фролов в Telegram

Прямая речь: "В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа".

Реклама:

Детали: Фролов подчеркнул, что резолюция определяет деколонизацию РФ "необходимой предпосылкой для установления прочного мира".

Главные тезисы резолюции: