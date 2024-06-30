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ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

Алена ИвашкивВоскресенье, 30 июня 2024, 07:47
ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа
фото иллюстративное из открытых источников

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию в которой признала действия России геноцидом украинского народа и необходимость деколонизации РФ.

Источник: член парламентской делегации Павел Фролов в Telegram

Прямая речь: "В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа".

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Детали: Фролов подчеркнул, что резолюция определяет деколонизацию РФ "необходимой предпосылкой для установления прочного мира".

Главные тезисы резолюции:

  • призыв всех 53 стран-участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;
  • призыв государств ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения к ответственности рф за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армии РФ;
  • подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном Реестре убытков, причиненных Украине агрессией РФ;
  • президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и такими, которые подрывают легитимность всей избирательной системы РФ;
  • поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;
  • призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Темы: ОБСЕгеноцидРосcия
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