Росія повідомила про наліт десятків безпілотників на їхні області
Неділя, 30 червня 2024, 09:20
Російське Міноборони заявило, що вночі на 30 червня майже 40 БПЛА літакового типу атакували кілька їхніх регіонів.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Традиційно росіяни відзвітували про збиття 100% із 36 безпілотників.
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Зокрема, нібито засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, а також по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської областей.
Ще по два БПЛА "збили" над територіями Орловської та Бєлгородської областей.