Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росія повідомила про наліт десятків безпілотників на їхні області

Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 09:20
Росія повідомила про наліт десятків безпілотників на їхні області
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Російське Міноборони заявило, що вночі на 30 червня майже 40 БПЛА літакового типу атакували кілька їхніх регіонів.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Традиційно росіяни відзвітували про збиття 100% із 36 безпілотників.

Реклама:

Зокрема, нібито засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, а також по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської областей.

Ще по два БПЛА "збили" над територіями Орловської та Бєлгородської областей.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено На території Охматдиту закінчили аварійно-рятувальні роботи, загалом у Києві 32 загиблих

В найближчі дні спека в Україні посилиться

Боголюбову оголосили підозру в незаконному перетині кордону

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

Усі новини...
Росія
ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу
Голос Америки: Росія успішно просуває свої наративи у західні ЗМІ
ISW: Російські ультранаціоналісти роздмухують етнічну та релігійну напруженість
Останні новини
14:25
ДТЕК: на території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції
14:24
Україна має неофіційні дані, де РФ утримує викраденого журналіста Хилюка – омбудсман
14:16
ФОТОПереносив на руках: лікар "Охматдиту" розповів про евакуацію дітей із постраждалого відділення
13:46
Банки оновили курс валют: долар перетнув 41 гривню, євро - росте
13:41
колонкаКороль голий? Що відбувається з Мбаппе на Євро-2024
13:41
Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну в Україні: На полі бою рішення не знайдеш – ЗМІ
13:39
відео, оновлено Удар по будинку на Сирці: з-під завалів дістали тіла 4 людей
13:37
Швейцарія розширила санкції проти Росії
13:30
відеоСБУ та ГУР відпрацювали по військових об'єктах у трьох областях РФ – джерела
13:26
ВІДЕОУ Києві невідомі зруйнували пам'ятник на могилі Миколи Міхновського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: