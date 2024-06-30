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Россия сообщила о налете десятков беспилотников на их области

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 09:20
Россия сообщила о налете десятков беспилотников на их области
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Российское Минобороны заявило, что ночью на 30 июня почти 40 БПЛА самолетного типа атаковали несколько их регионов.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Традиционно россияне отчитались о сбитии 100% из 36 беспилотников.

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В частности, якобы средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, а также по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областями.

Еще по два БПЛА "сбили" над территориями Орловской и Белгородской областей.

Темы: Росcиябеспилотники
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