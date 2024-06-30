Россия сообщила о налете десятков беспилотников на их области
Воскресенье, 30 июня 2024, 09:20
Российское Минобороны заявило, что ночью на 30 июня почти 40 БПЛА самолетного типа атаковали несколько их регионов.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Традиционно россияне отчитались о сбитии 100% из 36 беспилотников.
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В частности, якобы средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, а также по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областями.
Еще по два БПЛА "сбили" над территориями Орловской и Белгородской областей.