Россия сообщила о налете десятков беспилотников на их области

Российское Минобороны заявило, что ночью на 30 июня почти 40 БПЛА самолетного типа атаковали несколько их регионов.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Традиционно россияне отчитались о сбитии 100% из 36 беспилотников.

Реклама:

В частности, якобы средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, а также по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областями.

Еще по два БПЛА "сбили" над территориями Орловской и Белгородской областей.