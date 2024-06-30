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У Британії занепокоєні можливим втручанням Росії у вибори в липні

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 09:50
У Британії занепокоєні можливим втручанням Росії у вибори в липні
ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден назвав реальним ризик втручання Росії в парламентські вибори в країні, які відбудуться 4 липня.

Джерело: The Times, "Європейська правда"

Деталі: Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.

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ABC виявила у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків.

Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, оскільки встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

На думку заступника британського прем’єра, це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі".

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"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", – додав Дауден.

Напередодні виконавчий голова Консервативної партії Британії Річард Голден направив листа урядовцям із проханням розслідувати опубліковані ABC повідомлення.

Як відомо, Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

Теми: Велика БританіяРосіявибори
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