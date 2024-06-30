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В Британии обеспокоены возможным вмешательством России в выборы в июле

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 09:50
В Британии обеспокоены возможным вмешательством России в выборы в июле
ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден назвал реальным риск вмешательства России в парламентские выборы в стране, которые состоятся 4 июля.

Источник: The Times, "Европейская правда"

Детали: Дауден прокомментировал расследование австралийского телеканала ABC, который обнаружил вероятную операцию российского влияния, направленную на поощрение поддержки Reform UK Найджела Фараджа.

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ABC обнаружила в Facebook пять страниц в общей сложности 190 тысячами подписчиков, которые скоординировано публиковали одни и те же изображения и тексты в поддержку евроскептиков.

Администраторы этих страниц, которые позиционируются как британские, преимущественно находятся в Нигерии. Это имеет важное значение, поскольку установлено, что предыдущие российские пропагандистские сети в интернете действовали именно из Африки.

По мнению заместителя британского премьера, это разоблачение "показывает реальный риск, с которым сталкивается наша демократия в этом нестабильном мире".

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"Злонамеренные иностранные субъекты, продвигающие британские политические партии, политику и взгляды, соответствующие их повестке дня, являются еще одним примером вызовов во все более нестабильном киберпространстве 21-го века, и это вызывает серьезное беспокойство во время избирательной кампании", – добавил Дауден.

Накануне исполнительный председатель Консервативной партии Британии Ричард Голден направил письмо чиновникам с просьбой расследовать опубликованные ABC сообщения.

Как известно, Reform UK существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами в Британии, хотя из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозируют значительного количества мандатов.

Темы: ВеликобританияРосcиявиборы
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