Росія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу
Неділя, 30 червня 2024, 10:08
Російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.
Джерело: Міноборони
Деталі: За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони, минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.
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Загарбники обстрілювали Україну з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.