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Росія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу

Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 10:08
Росія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу
інфографіка: міноборони

Російськими військами протягом 29 червня були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.

Джерело: Міноборони

Деталі: За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони, минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України.

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Загарбники обстрілювали Україну з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Теми: обстріл
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