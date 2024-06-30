Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россия атаковала почти 200 объектов инфраструктуры в субботу

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 10:08
Россия атаковала почти 200 объектов инфраструктуры в субботу
инфографика: минобороны

Российскими войсками в течение 29 июня были атакованы 106 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.

Источник: Минобороны

Детали: По информации Ситуационного центра Министерства обороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.

Реклама:

Захватчики обстреливали Украину из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

Темы: обстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоНа Олимпиаде-2024 Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в истории

видеоСБУ и ГУР отработали по военным объектам в трех областях РФ – источники

фото, обновлено На территории Охматдета закончили аварийно-спасательные работы, всего в Киеве 32 погибших

В ближайшие дни жара в Украине усилится

Боголюбову объявили подозрение в незаконном пересечении границы

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

Все новости...
обстрел
В Донецкой области Россия убила и ранила еще более 20 человек
РФ массированно обстреляла Донецкую область: 4 убитых и 7 раненых
РФ атаковала более 120 объектов украинской инфраструктуры в пятницу
Последние новости
14:46
ОбновленоНа Олимпиаде-2024 Украина будет представлена наименьшим количеством спортсменов в истории
14:33
Евро-2024Феномен 16-летнего Ламина Ямаля - испанского школьника, который творит историю
14:32
В Днепре украли 1,5 миллиона со счетов погибших военных
14:32
NYT: Украина не вернет всю территорию, хотя может победить в войне, а РФ не способна на прорыв
14:25
ДТЭК: на территории "Охматдета" полностью разрушены две подстанции
14:24
Украина имеет неофициальные данные, где РФ удерживает похищенного журналиста Хилюка – омбудсмен
14:16
Переносил на руках: врач "Охматдета" рассказал об эвакуации детей из пострадавшего отделения
13:46
Банки обновили курс валют: доллар пересек 41 гривну, евро - растет
13:41
колонкаКороль голый? Что происходит с Мбаппе на Евро-2024
13:41
Моди на встрече с Путиным призвал прекратить войну в Украине: На поле боя решение не найдешь – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: