Россия атаковала почти 200 объектов инфраструктуры в субботу
Воскресенье, 30 июня 2024, 10:08
Российскими войсками в течение 29 июня были атакованы 106 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.
Источник: Минобороны
Детали: По информации Ситуационного центра Министерства обороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.
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Захватчики обстреливали Украину из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.