Бус з 17 чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною
Сімнадцятьох чоловіків зупинили на кордоні з Угорщиною, які планували незаконно виїхати з країни.
Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ
Деталі: Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.
На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили.
У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської.
Дослівно: "Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину.
За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від $3 000 до $12 000.
Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу".