Бус з 17 чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною

Сімнадцятьох чоловіків зупинили на кордоні з Угорщиною, які планували незаконно виїхати з країни.

Джерело: Західне регіональне управління ДПСУ

Деталі: Під час прихованого патрулювання кордону прикордонний наряд відділу "Лужанка" помітив мікроавтобус "Фольксваген", який прямував до кордону.

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На затримання транспортного засобу висунулася група реагування. За 200 метрів до держрубежу авто зупинили.

У ньому перебували 17 чоловіків із семи областей України – Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської.

Дослівно: "Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину.

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За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від $3 000 до $12 000.

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу".