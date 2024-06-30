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Бус с 17 мужчинами остановили на границе с Венгрией

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 10:50
Бус с 17 мужчинами остановили на границе с Венгрией
скриншот

Семнадцать мужчин остановили на границе с Венгрией, которые планировали незаконно выехать из страны.

Источник: Западное региональное управление ГПСУ

Детали: Во время скрытого патрулирования границы пограничный наряд отдела "Лужанка" заметил микроавтобус "Фольксваген", который направлялся к границе.

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На задержание транспортного средства выдвинулась группа реагирования. За 200 метров до госграницы авто остановили.

В нем находились 17 мужчин из семи областей Украины - Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Дословно: "Все они были объединены одной целью - незаконно попасть в Венгрию.

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За услуги переправщиков, которые обещали участникам "приключенческого тура" успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от $3 000 до $12 000.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях задержанных доставили в пограничное подразделение".

Темы: Пограничная службамобилизацияграница
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