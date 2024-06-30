Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 38

Станом на ранок неділі відомо, що внаслідок російського удару по Вільнянську Запорізької області постраждали 45 людей, з яких семеро загинули.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними поліції, семеро загиблих – це троє чоловіків, жінка та троє дітей.

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Серед 36 поранених – дев’ятеро дітей (увечері було відомо про 31 пораненого).

НПУ додала, що від ракет пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

Оновлено: ОГП пізніше оновив дані - кількість поранених зросла до 38.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 30 червня у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.