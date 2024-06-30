Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 38

Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 14:03
Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 38
фото: НПУ

Станом на ранок неділі відомо, що внаслідок російського удару по Вільнянську Запорізької області постраждали 45 людей, з яких семеро загинули.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними поліції, семеро загиблих – це троє чоловіків, жінка та троє дітей.

Реклама:

Серед 36 поранених – дев’ятеро дітей (увечері було відомо про 31 пораненого).

НПУ додала, що від ракет пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент сім автомобілів.

Оновлено: ОГП пізніше оновив дані - кількість поранених зросла до 38.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 30 червня у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську.

Теми: Запорізька областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою 

Родини, які постраждали від атаки по "Охматдиту", отримають виплати - Шмигаль

ОновленоНа Олімпіаді-2024 Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії

Моді на зустрічі з Путіним закликав припинити війну в Україні: На полі бою рішення не знайдеш – ЗМІ

фото, оновлено На території Охматдиту закінчили аварійно-рятувальні роботи, загалом у Києві 32 загиблих

В найближчі дні спека в Україні посилиться

Усі новини...
У Британії занепокоєні можливим втручанням Росії у вибори в липні
Росія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу
Бус з 17 чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною
Безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат - ЗМІ
Останні новини
17:13
Росіяни влучили у 9-поверхівку в Краматорську: серед поранених є 6-річна дитина – ОВА
17:12
Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни
16:56
Макрон назвав 2 країни, які проти вступу України в НАТО
16:56
Проїхали майже 3 млн км: китайські безпілотні авто збирали дані на дорогах США
16:53
Гарріс і Клінтон мають кращі шанси перемогти Трампа у разі зняття Байдена
16:50
Внаслідок атаки на Київ загинули лікарі і пацієнти клініки ADONIS: що про них відомо
16:41
фотоМіноборони тестує нову полегшену модель бронежилета
16:36
Легенда світового хокею про атаку на Охматдит: МОК продовжуватиме підтримувати геноцид?
16:24
Поставки російської нафти впали найбільше з початку великої війни
16:11
Китайський виробник LingLong представив міні-ПК, який вміщається в клавіатуру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: