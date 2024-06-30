Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38
Воскресенье, 30 июня 2024, 14:03
По состоянию на утро воскресенья известно, что в результате российского удара по Вольнянску Запорожской области пострадали 45 человек, из которых семеро погибли.
Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора
Детали: По данным полиции, семеро погибших - это трое мужчин, женщина и трое детей.
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Среди 36 раненых - девять детей (вечером было известно о 31 раненого).
НПУ добавила, что от ракет повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла семь автомобилей.
Обновлено: ОГП позже обновил данные - количество раненых возросло до 38.
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Напомним: 30 июня в Запорожской области объявили день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.