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Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 14:03
Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38
фото: НПУ

По состоянию на утро воскресенья известно, что в результате российского удара по Вольнянску Запорожской области пострадали 45 человек, из которых семеро погибли.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: По данным полиции, семеро погибших - это трое мужчин, женщина и трое детей.

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Среди 36 раненых - девять детей (вечером было известно о 31 раненого).

НПУ добавила, что от ракет повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожено дотла семь автомобилей.

Обновлено: ОГП позже обновил данные - количество раненых возросло до 38.

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Напомним: 30 июня в Запорожской области объявили день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску.

Темы: Запорожская областьракетный удар
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