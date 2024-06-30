Зеленський: РФ за тиждень скинула понад 800 КАБів

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.

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Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють".