Зеленський: РФ за тиждень скинула понад 800 КАБів
Неділя, 30 червня 2024, 13:21
Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Пряма мова Зеленського: "Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.
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Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють".