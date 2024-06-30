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Зеленский: РФ за неделю сбросила более 800 КАБов

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 13:21
Зеленский: РФ за неделю сбросила более 800 КАБов
фото иллюстративное, гсчс

Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг.

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Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона - это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнерам, которые это понимают". 

Темы: Зеленскийвойнаобстрел
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