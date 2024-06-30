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Ексгенсек НАТО: "План А" Путіна провалився, а наступний рік буде вирішальним

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 14:17
Ексгенсек НАТО: План А Путіна провалився, а наступний рік буде вирішальним

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Владімір Путін замість стрімкого захоплення України робить ставку на ослаблення Заходу.

Джерело: Расмуссен в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv, "Європейська правда"

Деталі: На питання, коли та як може завершитись війна в Україні, Расмуссен визнав, що "робити часові прогнози важко".

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"Я боюся, що це буде війна надовго. "План А" Путіна – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його "план Б" – заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться", – додав він.

Колишній генсек Альянсу припустив, що війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори в США "принесуть зміни, які так чи інакше допоможуть йому".

"На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян", – наголосив Расмуссен.

ВІДЕО ДНЯ

На початку року опитування показало, що підтримка України серед європейців залишається широкою, але лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.

Голова МЗС Дмитро Кулеба нещодавно підкреслив,  що перемога України повинна передбачати не тільки відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

Теми: НАТОРосіявійна
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