Экс-генсек НАТО: "План А" Путина провалился, а следующий год будет решающим

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Владимир Путин вместо стремительного захвата Украины делает ставку на ослабление Запада.

Источник: Расмуссен в интервью немецкому телеканалу n-tv, "Европейская правда"

Детали: На вопрос, когда и как может завершиться война в Украине, Расмуссен признал, что "делать временные прогнозы трудно".

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"Я боюсь, что это будет война надолго. "План А" Путина – завоевать всю Украину за несколько дней – провалился. Его "план Б" – замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит", – добавил он.

Бывший генсек Альянса предположил, что война в Украине продлится как минимум до конца 2024 года, поскольку Путин надеется, что президентские выборы в США "принесут изменения, которые так или иначе помогут ему".

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян", – подчеркнул Расмуссен.

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В начале года опрос показал, что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, но только 10% верят, что она может победить Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба недавно подчеркнул, что победа Украины должна предусматривать не только восстановление границ или привлечение агрессора к ответственности, но и создание реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.