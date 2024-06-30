Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Жінці відірвало ногу "Пелюсткою" на Харківщині

Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 15:08
Жінці відірвало ногу Пелюсткою на Харківщині
міна пелюстка, фото: тасс

30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" в Харківській області отримала травму жінка 1953 року народження.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що подія трапилась у селі Яремівка Ізюмського району.

Реклама:

З травматичною ампутацією правої стопи потерпілу шпиталізовано до лікарні.

Дослівно: "Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією".

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла на середу: у 4 областях є ймовірність більших обмежень

УП дізналась, за чиїм паспортом Боголюбов виїхав з України

Макрон назвав 2 країни, які проти вступу України в НАТО

Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою 

Родини, які постраждали від атаки по "Охматдиту", отримають виплати - Шмигаль

ОновленоНа Олімпіаді-2024 Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів в історії

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: є поранені, пошкоджено 25 будинків і підприємство
Кількість поранених внаслідок удару РФ по Харківщині зросла до 8
На Харківщині через посилення обстрілів РФ розширили зону примусової евакуації
Останні новини
19:36
відеоРосійські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства Вільнянська
19:34
Українець Петренко став чемпіоном світу з армреслінгу
19:17
"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США
19:15
Зеленський в США: Б’ємося за більшу кількість ППО та літаків F-16 для України
19:10
Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії
19:05
В Євросоюзі пообіцяли допомогти з відновленням "Охматдиту"
18:58
Графіки відключення світла на середу: у 4 областях є ймовірність більших обмежень
18:58
фото Через атаку РФ у Києві загинув 10-річний каратист і його родина: що про них відомо
18:57
Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині
18:27
Чехія передала Росії, що вона – "сміття людства"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: