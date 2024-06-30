Жінці відірвало ногу "Пелюсткою" на Харківщині

30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" в Харківській області отримала травму жінка 1953 року народження.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що подія трапилась у селі Яремівка Ізюмського району.

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З травматичною ампутацією правої стопи потерпілу шпиталізовано до лікарні.

Дослівно: "Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

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