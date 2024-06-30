Жінці відірвало ногу "Пелюсткою" на Харківщині
30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" в Харківській області отримала травму жінка 1953 року народження.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники зазначають, що подія трапилась у селі Яремівка Ізюмського району.
З травматичною ампутацією правої стопи потерпілу шпиталізовано до лікарні.
Дослівно: "Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією".