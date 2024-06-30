Женщине оторвало ногу "Лепестком" на Харьковщине

30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в Харьковской области получила травму женщина 1953 года рождения.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что событие произошло в селе Яремовка Изюмского района.

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С травматической ампутацией правой стопы пострадавшая госпитализирована в больницу.

Дословно: "Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям.

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Не двигайтесь неизвестными или не проверенными грунтовыми дорогами. Не трогайте любые подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией".