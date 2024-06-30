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Зеленський назвав єдину наразі модель перемовин з Путіним

Роман ПетренкоНеділя, 30 червня 2024, 15:55
Зеленський назвав єдину наразі модель перемовин з Путіним
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним – щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer Труді Рубін

Деталі: У Зеленського журналістка запитала, чи можуть бути обставити, щоб Україна проводила перемовини з Путіним. Український лідер назвав лише одну опцію – документ, схожий на договір про зерновий коридор.

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Пряма мова Зеленського: "Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення.

Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною.

Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ.

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І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина...

Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.

Покищо у нас є тільки така модель".

Теми: ЗеленськийПутінвійнапереговори
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