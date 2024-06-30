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Зеленский назвал пока что единственную модель переговоров с Путиным

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июня 2024, 15:55
Зеленский назвал пока что единственную модель переговоров с Путиным
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский на сегодня видит только одну модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - чтобы это был трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

Источник: Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer Труди Рубин

Детали: У Зеленского журналистка спросила, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным. Украинский лидер назвал только одну опцию - документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

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Прямая речь Зеленского: "Украина может найти модель, в которой можно находить решения.

Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией.

Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ.

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И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция...

Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ.

Пока у нас есть только такая модель".

Темы: ЗеленскийПутинвойнапереговоры
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