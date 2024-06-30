Зеленський: На полі бою зараз гинуть один українець до шести росіян

Президент Володимир Зеленський стверджує, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою зараз складає 1:6.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, відео якого оприлюднене пресслужбою президента

Пряма мова: "Дійсно у них (росіян – ред.) набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше. Дійсно у нас людей не буде більше, ніж у Росії. Але ми повинні подивитись, що у нас гинуть сьогодні один українець до шести росіян.

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У нас була статистика десь у чотири рази (1:4 – ред.), а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку цифри 1:6.

Я не до того веду, що ми повинні воювати до кінця і нам вистачить людей, ні. Я просто хочу вам сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян… Так, вони мають рацію, але війна технологічна, і хто більш технологічний, той може перемагати".

Деталі: Відповідаючи на питання, як Україна може подолати перевагу росіян у кількості людей та зброї, Зеленський також зазначив, що захід має закрити росіянам можливість обходити санкції у виробництві своїх дронів і ракет. Водночас потрібно фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні.

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Він також зазначив, що Росія найбільше заробляє з нафти і газу, і "Реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року, Росія економічно буде падати".

Зеленський підкреслив, що правитель РФ Володимир Путін боїться незадоволеного російського суспільства.

"Незадоволене російське суспільство і є "ядерною зброєю" проти ядерного Путіна. Це найголовніше, і на цьому треба зосередитися – не давати обходити санкції, технологічно підтримувати Україну і не боятись, що буде з Росією після Путіна, це головний меседж. Як тільки захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, Росія без Путіна швидше настане", - сказав президент.