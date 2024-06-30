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Зеленский: На поле боя сейчас гибнут один украинец к шести россиянам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 16:38
Зеленский: На поле боя сейчас гибнут один украинец к шести россиянам
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский утверждает, что соотношение безвозвратных потерь украинцев к россиянам на поле боя сейчас составляет 1:6.

Источник: Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента

Прямая речь: "Действительно у них (россиян - ред.) гораздо больше людей, и действительно мы бережем своих людей больше. Действительно у нас людей не будет больше, чем в России. Но мы должны посмотреть, что у нас гибнут сегодня один украинец к шести россиянам.

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У нас была статистика где-то в четыре раза (1:4 – ред.), а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении цифры 1:6.

Я не к тому веду, что мы должны воевать до конца и нам хватит людей, нет. Я просто хочу вам сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах россиян... Да, они правы, но война технологическая, и кто более технологичен, тот может побеждать".

Детали: Отвечая на вопрос, как Украина может преодолеть преимущество россиян в количестве людей и оружия, Зеленский также отметил, что запад должен закрыть россиянам возможность обходить санкции в производстве своих дронов и ракет. В то же время нужно финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине.

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Он также отметил, что Россия больше всего зарабатывает на нефти и газе, и "реальные профессиональные люди сходятся в том, что начиная с 2025 года, Россия экономически будет падать".

Зеленский подчеркнул, что правитель РФ Владимир Путин боится недовольного российского общества.

"Недовольное российское общество и является "ядерным оружием" против ядерного Путина. Это самое главное, и на этом надо сосредоточиться – не давать обходить санкции, технологически поддерживать Украину и не бояться, что будет с Россией после Путина, это главный месседж. Как только запад прекратит бояться, что будет с Россией без Путина, Россия без Путина быстрее наступит", - сказал президент.

Темы: Зеленскийвойнапотери в войне
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