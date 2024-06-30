КАби влучили в термінал "Нової пошти" в Харкові: є загиблий і 10 поранених

Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 10 осіб поранено, серед них немовля.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура, Нова пошта

Деталі: Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.

Реклама:

Відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.

Пожежа локалізована.

Оновлено: О 17:56 Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в термінал "Нової пошти".

ВІДЕО ДНЯ

Загинув чоловік — працівник поштового відділення. 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина та жінка, інші – чоловіки.

Голова ОВА також зазначив, що на місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.

Росіяни влучили в автопарк: знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удари були завдані близько 16:30 з н.п. Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ.

Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти" у Слобідському районі Харкова.

Одна людина загинула, ще девʼять отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик.

Знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено.

Водночас у "Новій пошті" стверджують, що "всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали". Там зазначили, що є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10.