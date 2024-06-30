Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

КАби влучили в термінал "Нової пошти" в Харкові: є загиблий і 10 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 18:19
КАби влучили в термінал Нової пошти в Харкові: є загиблий і 10 поранених
наслідки влучання, Харківська обласна прокуратура

Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 10 осіб поранено, серед них немовля.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура, Нова пошта

 

Деталі: Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБами по Харкову виникла пожежа в цивільній нежитловій будівлі, горить відділення пошти і 7 вантажних автомобілів.

Реклама:

Відомо про одну загиблу людину і 8 постраждалих, серед яких дитина восьми місяців.

Пожежа локалізована.

Оновлено: О 17:56 Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в термінал "Нової пошти".

ВІДЕО ДНЯ

Загинув чоловік — працівник поштового відділення. 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина та жінка, інші – чоловіки.

Голова ОВА також зазначив, що на місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають.

Росіяни влучили в автопарк: знищено 8 автівок, десятки пошкоджених.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що удари були завдані близько 16:30 з н.п. Нижній Ольшанець Бєлгородської області РФ.

Авіабомба влучила у декількох метрах від приміщення "Нової пошти" у Слобідському районі Харкова.

Одна людина загинула, ще девʼять отримали поранення, серед них 8-місячний хлопчик.

Знищено вісім транспортних засобів, ще пʼять пошкоджено.

Водночас у "Новій пошті" стверджують, що "всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали". Там зазначили, що є постраждалі серед населення, а також водіїв вантажівок.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який "натендерив" на 4 млрд

Кулеба розповів, як Путін підставив Орбана

"З горища тещі – в ЗСУ": затриманий експрокурор мобілізувався – джерела

DPA поширило заяву Макрона щодо противників вступу України в НАТО, а потім анулювало новину

відеоРосійські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства Вільнянська

Графіки відключення світла на середу: у 4 областях є ймовірність більших обмежень

Усі новини...
Зеленський назвав єдину наразі модель перемовин з Путіним
Зеленський: На полі бою зараз гинуть один українець до шести росіян
Зеленський прокоментував план мобілізації й ідею відбирати людей через лотерею
Останні новини
21:53
Росія знову атакувала Кізомис: поранено цивільного
21:50
ЄВРО-2024Іспанія — Франція: ОНЛАЙН
21:50
Армія РФ атакувала балістичною ракетою Одещину 
21:40
Глава МЗС Грузії вважає, що країна досі рухається в Євросоюз
21:28
Bihus.Info: у телефоні Голика знайшли переписку з підрядником, який "натендерив" на 4 млрд
21:13
Кулеба розповів, як Путін підставив Орбана
21:12
Вебверсія Google Wallet запрацювала в Україні
21:10
Ляшко: Понад 30 країн світу готові прийняти на лікування дітей з "Охматдиту"
21:04
Економічні новини 9 липня: постраждалі в "Охматдиті" родини отримають виплати, масштабні відключення світла в РФ
21:00
"З горища тещі – в ЗСУ": затриманий експрокурор мобілізувався – джерела
Усі новини...
Реклама:
Реклама: