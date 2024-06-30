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УАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 10 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 18:19
УАБы попали в терминал Новой почты в Харькове: есть погибший и 10 раненых
последствия попадания, Харьковская областная прокуратура

Из-за попадания управляемых авиабомб в терминал "Новой почты" в Харькове в воскресенье погиб мужчина, еще 10 человек ранены, среди них младенец.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура, Новая почта

 

Детали: Синегубов сообщил, что в результате удара УАБами по Харькову возник пожар в гражданском нежилом здании, горит отделение почты и 7 грузовых автомобилей.

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Известно об одном погибшем человеке и 8 пострадавших, среди которых ребенок восьми месяцев.

Пожар локализован.

Обновлено: В 17:56 Синегубов уточнил, что попадание произошло в терминал "Новой почты".

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Погиб мужчина - работник почтового отделения. 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок и женщина, остальные - мужчины.

Председатель ОВА также отметил, что на месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут.

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Харьковская областная прокуратура сообщила, что удары были нанесены около 16:30 из н.п. Нижний Ольшанец Белгородской области РФ.

Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения "Новой почты" в Слободском районе Харькова.

Один человек погиб, еще девять получили ранения, среди них 8-месячный мальчик.

Уничтожено восемь транспортных средств, еще пять повреждены.

В то же время в "Новой почте" утверждают, что "все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали". Там отметили, что есть пострадавшие среди населения, а также водителей грузовиков.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 10.

Темы: Харьковвойна
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