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Зеленський критикує США через позицію щодо України в НАТО: Це не політика лідерів світу

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 17:33
Зеленський критикує США через позицію щодо України в НАТО: Це не політика лідерів світу
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція нинішньої влади США, а також кандидата в президенти країни Дональда Трампа щодо відмови запросити Україну в НАТО не відповідає "політиці лідерів світу".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю з колумністкою видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, опублікованому Офісом президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський констатував, що адміністрація Джо Байдена не готова дати Україні запрошення до членства в Альянсі, а Трамп "говорить про те, що якби не НАТО, то війна (Росії проти України. – ред.) могла б не початись".

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Пряма мова: "Я вважаю, що це політика "крок уперед – два кроки назад". І я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це кроки саперів на мінному полі. І якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, ми просимо конкретики".

Більше деталей: На думку президента, "якщо Америка боїться дратувати Путіна" – що він назвав причиною незапрошення України в НАТО – Київ просить дати засоби для оборони від російської агресії.

"Ми просимо Patriot, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готовий нас захистити і взяти у свій союз, то ми просимо дати все, щоб ми могли захистити себе самі", – підсумував Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України. 

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

Читайте також: Міст замість запрошення: що може отримати Україна на саміті НАТО у Вашингтоні

Теми: ЗеленськийСШАНАТОдопомога Україні
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