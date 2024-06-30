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Зеленский критикует США из-за позиции по Украине в НАТО: Это не политика лидеров мира

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 17:33
Зеленский критикует США из-за позиции по Украине в НАТО: Это не политика лидеров мира
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция нынешней власти США, а также кандидата в президенты страны Дональда Трампа относительно отказа пригласить Украину в НАТО не соответствует "политике лидеров мира".

Источник: Зеленский в интервью с колумнисткой издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, опубликованном Офисом президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский констатировал, что нынешний Белый дом Джо Байдена не готов дать Украине приглашение к членству в Альянсе, а Трамп "говорит о том, что если бы не НАТО, то война (России против Украины. – Ред.) могла бы не начаться".

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Прямая речь: "Я считаю, что это политика "шаг вперед – два шага назад". И я не считаю, что это политика лидеров мира. Это осторожные шаги. Это шаги саперов на минном поле. И если для нас сегодня в НАТО нет приглашения, мы просим конкретики".

Больше деталей: По мнению президента, "если Америка боится раздражать Путина" – что он назвал причиной неприглашения Украины в НАТО – Киев просит дать средства для обороны от российской агрессии.

"Мы просим Patriot, мы просим достаточное количество F-16, мы просим возможности использовать оружие, чтобы защитить себя. Если НАТО еще не готов нас защитить и взять в свой союз, то мы просим дать все, чтобы мы могли защитить себя сами", – подытожил Зеленский.

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Что предшествовало: Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Читайте также: Мост вместо приглашения: что может получить Украина на саммите НАТО в Вашингтоне

Темы: ЗеленскийСШАНАТОпомощь Украине
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