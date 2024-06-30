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Зеленський заявив, що Україна в НАТО – це безпека і для Росії: Буде бажання помсти

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 19:16
Зеленський заявив, що Україна в НАТО – це безпека і для Росії: Буде бажання помсти
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО гарантувало б безпеку не лише для України, але й для Росії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, відео якого оприлюднене пресслужбою президента

Пряма мова: "Дати нам безпеку – це потрібно. Я знову підкреслюю те, чого бояться деякі наші партнери і в Штатах, і в Європі – це членство України в НАТО. Безпековий союз НАТО – він не тільки для України. Якщо чесно, він – безпека і для Росії.

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Війна закінчиться. Не всі люди, які втратили близьких, рідних, дітей отримають сатисфакцію, на жаль. І тому буде бажання помсти, на яку ці люди мають право. І щоб люди отримали відповідь, щоб були суди, і там були вироки, і щоб світ не боявся, що Путін знов повернеться – треба, щоб була справедливість. А справедливість у безпековому союзі, в НАТО. І Україна в НАТО – це безпека і для Росії".

Деталі: Коментуючи заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про план швидкого закінчення війни між Україною і РФ, Зеленський знову заявив, що віддати території України – "погана ідея".

"Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея. Якщо нам здається, що це вирішить питання – ні, це не вирішить. Путіну треба годувати своє суспільство, яке біднішає щоденно, не їжею, бо на це у нього грошей немає, а годувати їх інформацією, псевдоперемогами, тощо… Якщо ідея віддати наші території – погана ідея. Це не призведе до миру в Україні і між Україною і Росією", – підкреслив президент.

Теми: ЗеленськийНАТОРосіявійна
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