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Зеленский заявил, что Украина в НАТО – это безопасность и для России: Будет желание мести

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 19:16
Зеленский заявил, что Украина в НАТО – это безопасность и для России: Будет желание мести
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО гарантировало бы безопасность не только для Украины, но и для России.

Источник: Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента

Прямая речь: "Дать нам безопасность – это нужно. Я снова подчеркиваю то, чего боятся некоторые наши партнеры и в Штатах, и в Европе – это членство Украины в НАТО. Союз безопасности НАТО – он не только для Украины. Если честно, он – безопасность и для России.

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Война закончится. Не все люди, которые потеряли близких, родных, детей получат сатисфакцию, к сожалению. И поэтому будет желание мести, на которую эти люди имеют право. И чтобы люди получили ответ, чтобы были суды, и там были приговоры, и чтобы мир не боялся, что Путин снова вернется – надо, чтобы была справедливость. А справедливость в союзе безопасности, в НАТО. И Украина в НАТО – это безопасность и для России".

Детали: Комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о плане быстрого окончании войны между Украиной и РФ, Зеленский снова заявил, что отдать территории Украины – "плохая идея".

"Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея. Если нам кажется, что это решит вопрос – нет, это не решит. Путину надо кормить свое общество, которое беднеет ежедневно, не едой, потому что на это у него денег нет, а кормить их информацией, псевдопобедами и т.д... Если идея отдать наши территории – плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", – подчеркнул президент.

Темы: ЗеленскийНАТОРосcиявойна
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