На Київ летіли ракети з півночі, працювала ППО

У Києві та північних областях було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: О 19:22 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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Дослівно Повітряні сили: "Імовірно крилата ракета з півночі!"

Оновлено: О 19:29 Повітряні сили повідомили, що ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ.

Згодом додали, що ракети прямують в напрямку Києва через Бровари.

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О 19:33 Повітряні сили повідомили про небезпеку для Вишгорода.

О 19:36 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО.

Кореспонденти УП повідомляють, що вибух чули і в Києві.

О 19:46 Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

"Всі підрозділи прямують на місце! Подробиці згодом", - додав він.

О 19:56 тривогу було скасовано.