На Київ летіли ракети з півночі, працювала ППО
У Києві та північних областях було оголошено повітряну тривогу, повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: О 19:22 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Дослівно Повітряні сили: "Імовірно крилата ракета з півночі!"
Оновлено: О 19:29 Повітряні сили повідомили, що ракети на південний схід від Чернігова продовжують курс на Київ.
Згодом додали, що ракети прямують в напрямку Києва через Бровари.
О 19:33 Повітряні сили повідомили про небезпеку для Вишгорода.
О 19:36 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працюють сили ППО.
Кореспонденти УП повідомляють, що вибух чули і в Києві.
О 19:46 Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.
"Всі підрозділи прямують на місце! Подробиці згодом", - додав він.
О 19:56 тривогу було скасовано.