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На Киев летели ракеты с севера, работала ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 19:48
На Киев летели ракеты с севера, работала ПВО
карта воздушных тревог по состоянию на 19:25, alerts.in.ua

В Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 19:22 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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Дословно Воздушные силы: "Вероятно, крылатая ракета с севера!"

Обновлено: В 19:29 Воздушные силы сообщили, что ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев.

Впоследствии добавили, что ракеты направляются в направлении Киева через Бровары.

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В 19:33 Воздушные силы сообщили об опасности для Вышгорода.

В 19:36 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО.

Корреспонденты УП сообщают, что взрыв слышали и в Киеве.

В 19:46 Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Оболонский район столицы.

"Все подразделения направляются на место! Подробности позже", - добавил он.

В 19:56 тревога была отменена.

Темы: воздушная тревога
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