CNN: Військові бази США у Європі перевели в стан підвищеної готовності через загрозу теракту

За даними CNN, кілька військових баз США у Європі цими вихідними були переведені в стан підвищеної бойової готовності через побоювання терористичної атаки проти військовослужбовців або об'єктів США.

Джерело: CNN із посиланням на двох американських посадовців

Деталі: Бази, в тому числі гарнізон армії США в німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США, в неділю підвищили рівень бойової готовності до рівня захисту сил "Чарлі", повідомили посадовці.

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Цей статус "застосовується, коли відбувається інцидент або отримуються розвідувальні дані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти", повідомили в армії США.

Один з американських офіцерів, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років". За його словами, зазвичай це означає, що військові отримали "активно-надійну загрозу".

Відповідаючи на запитання про зміни, речник Європейського командування ЗС США капрал Ден Дей відмовився коментувати конкретні рівні захисту сил.

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Але він сказав CNN, що командування "постійно оцінює різноманітні чинники, які впливають на безпеку американської військової спільноти за кордоном". "В рамках цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших військовослужбовців", - додав він.

Неясно, які саме розвідувальні дані спричинили посилення безпеки, але європейська влада попередила про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні і під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині, зазначає CNN.