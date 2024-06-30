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CNN: Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 21:03
CNN: Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта
штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) в Штутгарте, Германия, фото AFP via Getty Images

По данным CNN, несколько военных баз США в Европе в эти выходные были переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за опасений террористической атаки против военнослужащих или объектов США.

Источник: CNN со ссылкой на двух американских чиновников

Детали: Базы, в том числе гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования США, в воскресенье повысили уровень боевой готовности до уровня защиты сил "Чарли", сообщили чиновники.

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Этот статус "применяется, когда происходит инцидент или получаются разведывательные данные, указывающие на вероятность террористических действий или нападения на личный состав или объекты", сообщили в армии США.

Один из американских офицеров, который находится на базе в Европе, сказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы "по меньшей мере 10 лет". По его словам, обычно это означает, что военные получили "активно-надежную угрозу".

Отвечая на вопрос об изменениях, представитель Европейского командования ВС США капрал Дэн Дэй отказался комментировать конкретные уровни защиты сил.

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Но он сказал CNN, что командование "постоянно оценивает различные факторы, которые влияют на безопасность американского военного сообщества за рубежом". "В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих", - добавил он.

Неясно, какие именно разведывательные данные вызвали усиление безопасности, но европейские власти предупредили о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии, отмечает CNN.

Темы: СШАЕвропатеракт
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