Росіяни вдарили по Кропивницькому району
Неділя, 30 червня 2024, 22:15
Російські війська у неділю ввечері завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградщини.
Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, Повітряні сили ЗСУ
Пряма мова Райковича: "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.
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Деталі: О 21:17 Повітряні сили попереджали про ракету на Кропивницький. У низці областей, а також у Києві, було оголошено повітряну тривогу.