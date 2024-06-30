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Росіяни вдарили по Кропивницькому району

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 22:15
Росіяни вдарили по Кропивницькому району
Кропивницький район Кіровоградщини, Google maps

Російські війська у неділю ввечері завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградщини.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Райковича: "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.

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Деталі: О 21:17 Повітряні сили попереджали про ракету на Кропивницький. У низці областей, а також у Києві, було оголошено повітряну тривогу.

Теми: КропивницькийКіровоградська областьракетний удар
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